31 Mart yerel seçimlerine 5 gün kaldı. Milyonlarca kişi 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Vatandaşlar seçime az bir süre kala seçim anketlerindeki son durumu merak ediyor. İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya yerel seçim anketlerindeki son durumu sizin için derledik. ORC Araştırma, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul'da yüzde 2,4 fark ile Ankara'da ise yüzde 0,7 ile AK Parti önde.