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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 19:57

, , ve anketi! İşte il il anket sonuçlarında son durum...

lerine çok az bir zaman kaldı. Şimdi vatandaşlar büyük bir merakla anketlerindeki son durumu merak ediyor. Peki, , , ve yerel 31 Mart yerel seçim anketinde son durum ne? İşte 'nin 31 Mart öncesi son anketi...

31 Mart yerel seçimlerine 5 gün kaldı. Milyonlarca kişi 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Vatandaşlar seçime az bir süre kala seçim anketlerindeki son durumu merak ediyor. İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya yerel seçim anketlerindeki son durumu sizin için derledik. ORC Araştırma, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul'da yüzde 2,4 fark ile Ankara'da ise yüzde 0,7 ile AK Parti önde.

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