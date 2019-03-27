Suriye sınırına zırhlı iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar ilçesine 3 adet askeri amaçlı zırhlı iş makinesi sevk edildi. Tırların üzerine konularak getirilen zırhlı iş makinelerinin birinin ekskavatör olduğu, diğer iki iş makinesinin ise tankların geçişinde köprü vazifesi göreceği ileri sürüldü. Ağır iş makinelerinin ise sınır birliklerinde kullanılması bekleniyor.
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