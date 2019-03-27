Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
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