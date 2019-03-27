Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.03.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 17:13

Son dakika: Acıpayam'da okullar 2 gün tatil

Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki in ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Denizli Acıpayam'da okullar 2 gün tatil
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri