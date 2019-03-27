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  • Son Güncelleme: 27.03.2019 15:07

'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi ()

'nin Acıpayam ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün saat 14.27'de olan deprem Denizli ve çevre illerde hissedildi.

Denizli beşik gibi yine sallandı!

AFAD, saat 14.27'de 'de merkez üssü Acıpayam olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.27'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Denizli Acıpayam'da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu. Bölgede, 25 Mart Pazartesi günü de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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