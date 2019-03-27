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  • Son Güncelleme: 27.03.2019 16:50

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan operasyonuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'de 'nın lider kadrosuna yapılan operasyonla ilgili, "PKK’ya ağır bir darbe daha indirdik. ’ın Okaz gazetesinin 2017’de “PKK’nın dışişleri bakanı” diye takdim ettiği PKK’lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'de 'nın lider kadrosuna yapılan operasyonla ilgili ilk açıklama geldi.

"DESTAN YAZIYORUZ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Kandil'de PKK'nın lider kadrosuna yapılan operasyonla ilgili, "PKK'ya ağır bir darbe daha indirdik. Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesinin 2017'de "PKK'nın dışişleri bakanı" diye takdim ettiği PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor." dedi..



İŞTE TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI


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