Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.03.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 12:41

'dan 'sürpriz program'

Cumhurbaşkanı 'ın bugün sadece hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sürpriz program'

'ın Facebook hesabından yapılan son paylaşımda, "Bugün Atakule'de gençlerle bir araya gelerek onların sorularına cevap vereceğim. hesaplarımızdan yayınlanacak bu program için hepinizi saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'a bekliyorum" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan dün yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 12.00'de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyurulmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sürpriz program'
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri