Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sürpriz program'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Facebook hesabından yapılan son paylaşımda, "Bugün Atakule'de gençlerle bir araya gelerek onların sorularına cevap vereceğim. Sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak bu program için hepinizi saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'a bekliyorum" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan dün yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" ifadelerine yer vermişti.
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