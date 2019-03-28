Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sürpriz program'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Facebook hesabından yapılan son paylaşımda, "Bugün Atakule'de gençlerle bir araya gelerek onların sorularına cevap vereceğim. Sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak bu program için hepinizi saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'a bekliyorum" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan dün yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" ifadelerine yer vermişti.



Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 12.00'de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyurulmuştu.