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  • 27.03.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 15:38

'ndan açıklaması

: ’daki tedavisi bu hafta sona erecek olan eski Genel Başkanı ve Milletvekili , 1 Nisan’da taburcu olarak ambulans uçakla Antalya’ya dönecek.

Milletvekili , 2 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrasında uzun bir tedavi süresi geçirmişti. 'daki tedavisi bu hafta sona erecek olan eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 1 Nisan'da taburcu olarak ambulans uçakla Antalya'ya dönecek.

Hatırlanacağı gibi Deniz Bayakl, Şubat ayında Meclis'te yemin etmişti.

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