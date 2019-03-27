Başkan Erdoğan tarihi anısını ilk kez anlattı

31 Mart yerel seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında....

Başkan Erdoğan kendisine verilen mektubu canlı yayında ilk kez açtı...

İŞTE O MEKTUPTAN ÇIKANLAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve mektuba yazılanlar şöyle:

"Yola çıkarken bir küçük yavrunun hatırası vardı. Onu bugüne kadar sakladım. Dedim ki bu programda halkımla paylaşayım dedim. Yanıma getirdim. İlginç bir şey... Küçük kızların hassasiyeti bu. kalpte var. Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Gülderen Yiğit. Biz ailecek sizleri çok seviyoruz. Televizyondan her zaman takip ediyoruz. Siz ekrana çıktığınızda kardeşime 'Tayyip dede' dedirtmeye çalışıyoruz. Ben bu bilekliği artık kullanmıyorum, bu yüzden. Size veriyorum. Sizler de bu bilekliği ve parayı devletimizin ihtiyacı için kullanırsanız mutlu oluruz. Cumhurbaşkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah bu seçimde de siz kazanırsınız. Cumhurbaşkanım,eğer boş vaktiniz olursa bizi bu numaradan arayabilirsiniz. Bu aramanızda bir sesinizi duymuş oluruz. Annesinin, babasının, kardeşinin adını veriyor. Bu da Gülderen'in bilekliği. Para da burada. 50 Lira. Bir 20'lik üç tane onluk. Gülderen gözlerinden öpüyorum. İnşallah ekranı seyrediyorsun bu akşam. Bu seçimlerin en büyük sermayesi bu."