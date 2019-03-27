Mahrem imam ceza hakimi çıktı

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Astsubay Semih Yıldız yakalandı. Şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı. Kendisinden sorumlu "İbrahim" kod adlı kişiyi fotoğraflarından tanıdı. Yılmaz'ın teşhis ettiği kişinin, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye olarak görev yapan hakim Mehmet Ali Ç. olduğu anlaşıldı. HSK, Mehmet Ali Ç. hakkında soruşturma başlattı.





YÜKSEL TEMEL