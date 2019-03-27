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'li 'nun tehdit ettiği kadınlar skandalı doğruladı

TAKVİM, ’nun hamile kadınları işten attığını yazdı. Aydın’ın “Topuklu Efesi’ çıldırdı. Soluğu savcılıkta aldı. Polise ifade veren mağdurlar, skandalı doğruladı. Çerçioğlu kendi ayağına sıktı!

Özlem ‘Efe’lendi!
'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hamile personele savaş açtı. "Hamile timi" kurup, gebe olduğu belirlenen 6 kadını işten attı. TAKVİM skandalı yazdı. Panikleyen "Topuklu Efe", yalan röportajlarla "Mobbing yok" haberleri yaptırdı. Mağdurlar ise skandalı doğruladı. Skandalı ortaya çıkartan Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'i savcılığa şikayet eden Çerçioğlu, kimseyi işten atmadığını açıkladı. Savcılık soruşturma başlattı. Haberde adı geçen mağdurların ifadeleri alındı. Polise ifade veren mağdurlardan Seher Yaşat, Fevziye Eroğlu ve Sevcihan Aslaneli, hamile kaldıkları için işten atıldıklarını anlattı. Bu gelişme "Çerçioğlu kendi topuğuna sıktı" diye yorumlandı.


​MEVLÜT YÜKSEL

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