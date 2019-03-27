CHP-İyi Parti-HDP birlikteliği ile oluşturulan Zillet İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeler ve meclis üyelikleri için gösterdiği PKK'lı adayların ilişkileri deşifre edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu skandalın ardından tutuşan İP türlü yalanlamara başvurdu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da bunlardan biri...

PAÇAYI KURTARMA DERDİNE DÜŞTÜLER

Yavuz Ağıralioğlu ise ortaya çıkan bu kadar delile rağmen pişkince bayrağı, milleti, devleti Kandil'e peşkeş çektiklerini inkar etti. Kendilerine iftira atıldığını savunan Yavuz Ağıralioğlu, gerçeğin ortaya çıkmasıyla paçalarını kurtarma derdine düştü.

Yavuz Ağıralioğlu, "Bizim ittifakımız CHP iledir. Hiçbir adayımız PKK'lı değildir. Hepsinin temiz kâğıtları, aday olur belgeleri vardır. Allah'tan korkun." şeklinde güldüren bir açıklamaya imza attı.



İŞTE YOK DEDİKLERİ KANDİL LİSTESİ:



ÜNAL AYAZ (İYİ Parti-Van/Çaldıran-İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı):

6 Ağustos 2014 günü saat:22.30 sıralarında Özalp Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileriyle çıkan çatışma sonucunda Muhammet Hasan Zade isimli örgüt mensubu ölü olarak ele geçirildi. Muhammet Hasan Zade'nin ölümünü protesto etmek amacıyla 8 Ağustos 2014 günü Çaldıran ilçesinde BDP (Barış Ve Demokrasi Partisi) organizesinde 120-130 kişilik bir topluluğun katılımıyla Çaldıran-Doğubayazıt Caddesi üzerinde bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yürüyüş esnasında, aynı cadde üzerinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çaldıran Tugay Komutanlığı önüne gelen örgüt mensubu şahıslar, askeri nizamiyeleri taşlayarak molotofkokteyli attı, daha sonra şahısların geri dönerek aynı cadde üzerinde bulanan mobese direklerine saldırdı ve mobeseleri kullanılamaz hale getirdi. Aralarında Ünal Ayaz'ın bulunduğu örgüt mensuplarının, eyleme müdahale için gelen güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taşlı saldırıda bulundukları, söz konusu olaya karışan ve organize eden şahıslar arasında olduğu tespit edildi. Ünal Ayaz, 13 Ağustos 2017 tarihinde 05.00 sıralarında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyetlerden dolayı gözaltına alındı.

İMADETTİN TAŞ (İYİ Parti Bitlis/Hizan İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi Adayı):

2010 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'ın ülkemize getirilişinin yıl dönümünde Mersin/Akdeniz ilçesinde Siteler Polis Merkezi Amirliği'ne taşlı/sopalı saldırı girişimi eyleminde bulunan şahıslar arasında yer aldı ve gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı 2010 yılında tutuklandı. 2011 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde Abdullah Öcalan'a uygulanan ceza infaz koşullarını protesto etmek amacıyla açlık grevi eylemine katıldı.

MEHMET ÖZMEN (İyi Parti Muş Belediyesi İl Genel Meclis Üyesi Adayı):

PKK terör örgütüne örgüte erzak temin ettiğinden 2 Temmuz 1993 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. PKK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı tutuklandı, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nden 14 Ekim 1993 tarihinde tahliye oldu. 16 Şubat 1995 günü yakalanan Kendal kod adlı Mustafa Çağlayan ifadesinde oluşturulan Köy Kometisi'nde yer aldığı, örgüte yardım yataklık yaptığı, örgüte gelen gıda ve silah mühimmatı örgüt kamplarına taşıdı.

CENGİZ BÜYÜKSU (İYİ PARTİ Hakkari/Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Belediye Meclis Üyesi Adayı):

1999 yılında Hakkari Valisi Nihat Canbolat'a yönelik olarak gerçekleştirilen intihar saldırısı sonrasında yapılan çalışmalarda, intihar saldırısını gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım yataklık suçundan tutuklandı. 2012 yılında PKK/KCK terör örgütünün şehir merkezlerindeki faaliyetlerinin tek çatı altında yönetilmesi ve organize edilmesi amacıyla hayata geçirilen KCK/TM bünyesi içerisinde Hakkari Yüksekova ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.