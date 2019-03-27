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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 07:54

: 'da korkutan deprem! ...

haberine göre 'nın Arguvan ilçesinde sabah 7.19'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Malatya'da panik yaratan deprem

'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.19'da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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