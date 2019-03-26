Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tarihinde görmediği uluslararası ekonomik operasyonlara maruz kaldığını dile getirdi.

Albayrak, şunları kaydetti:



"Özellikle seçime gittiğimiz bir süreçte birilerinin 'Dolar 8 lira olacak, 15 lira olacak' diye söylediklerine şahit olduk mu? Telefonlarınıza bakın dolar kaç lira olmuş? İnşallah daha iyi olacak. Sizden isteğimiz büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir."





AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da "Trabzon varken Karadeniz uşağı varken bu ülke top atılsa yıkılmaz. Karadeniz'in denizi, dalgaları gibi düşmanı kapar, önüne süpürür atar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İstanbulsuz Trabzon, Trabzonsuz İstanbul olmayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin her neresine giderseniz bir Trabzonlu vardır. Bize her yer Trabzon. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Sadece ilimize, ilçemize belediye başkanı seçmiyoruz. İstanbul'u Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. Nasıl bir İstanbul'da yaşayacağımızı dünyaya göstereceğiz. Atacağınız her oy İstanbul'u aydınlık yarınlara taşıyacak. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul'u dünya yıldızı bir şehir yapmaya hazır mısınız gençler? Sayın Cumhurbaşkanlığımızın çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarıp ayağa kaldırdığı İstanbul'a hizmet etmek hizmetlerin en güzelidir. Horon vuran uşaklar gibi çalışacağız. Yıldırım hızıyla hizmetleri ayağa getireceğiz. El birliği ile gönül birliği ile bu mübarek şehri dünyanın zirvesine birlikte taşıyacağız."

Salonda "Fırtına deyince Trabzon, lider deyince Erdoğan", "İstikrar istiyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz" yazılı pankartları asıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Etkinliğin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"İstanbul'da muhteşem bir atmosferde, Trabzonlu hemşehrilerimizle buluştuk" dedi.





