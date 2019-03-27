İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan dördüncü duruşmaya, tutuksuz sanık Hatice Çelikcan ve avukatı katılmadı.

Duruşma, mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, sanık Çelikcan'ın 17 Haziran 2017'de Edine'den yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğuna dair evrakın mahkemeye geldiğini, ayrıca sanık hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) istenilen kayıtların dava dosyasına ulaştığını söyledi.

BTK'den gelen kayıtlara göre, sanığın örgütün üst yapılanmasıyla birçok kez görüşmesinin bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Çelikcan'ın 17 Haziran 2017'de yurt dışına çıkarken yakalanıp tutuklandığını, 20 Mart 2018'de tahliye edildiğini hatırlatarak, sanığın eşi Nazım Çelikcan'ın örgütün üst düzey yapılanmasında yer aldığı ve FETÖ elebaşısının özel korumalığını yaptığını, sanığın duruşmadaki savunmalarında eşi Nazım'ın kendisinin yurt dışına kaçmasını istediğini ve Yunanistan'dan örgüt tarafından ABD'ye getirileceğini söylemesini ve sanığın duruşmaya mazeretsiz olarak gelmemesini dikkate alarak, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN FLAŞ AYRINTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem korumalığını yaptığı, kapatılan Zaman gazetesinin güvenliğinde de çalışan eski polis memuru Nazım Çelikcan'ın eşi Hatice Çelikcan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın eşinin 15 Temmuz'dan önce yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilmişti.

Hatice Çelikcan'ın da FETÖ'den kaydının bulunduğu anlatılan iddianamede, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan sanığın daha sonra tutuklandığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Hatice Çelikcan hakkında ilgili makamlarca yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY yapılanması içerisinde "mahrem imam" olduğu ve İstanbul, Muş ve Çorum illerinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığına vurgu yapılmıştı.

İddianamede, sanık Çelikcan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.