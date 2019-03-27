31 Mart yerel seçim oy verme saatleri! Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kaldı. Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar yakın bir zamanda Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmıştı. Şimdi vatandaşlar oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor sorularına yanıt arıyor. 31 Mart yerel seçim oy verme saatleriyle ilgili detayları sizin için derledik.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

31 Mart Pazar günü oy verme işlemi pazar günü yurdun doğu kısmında saat 7-16, batıda ise 8-17 saatleri arasında gerçekleşecek. Saat 07:00 - 16:00 arasında oy kullanılacak iller şunlardır;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Bu illerimiz haricindeki diğer tüm illerde oy verme işlemi saat 08:00 - 17:00 arasında yapılacaktır.

HANGİ İLDE KAÇ SEÇMEN VAR?

Adana'da 1 milyon 456 kişi 222 seçmen 5 bin 52 sandıkta, Ankara 3 milyon 607 bin 785 seçmen 12 bin 234 sandıkta, Antalya'da 1 milyon 513 bin 972 seçmen 5 bin 279 sandıkta, Bursa'da 1 milyon 982 bin 143 seçmen 6 bin 792 sandıkta, Diyarbakır'da 923 bin 544 seçmen 3 bin 495 sandıkta, Hatay'da 968 bin 336 seçmen 3 bin 404 sandıkta, İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmen 32 bin 165 sandıkta, İzmir'de 3 milyon 30 bin 462 seçmen 10 bin 296 sandıkta, Kayseri'de 877 bin 17 seçmen 3 bin 210 sandıkta, Kocaeli'de 1 milyon 177 bin 975 seçmen 4 bin 25 sandıkta, Konya'da 1 milyon 401 bin 416 seçmen 5 bin 108 sandıkta, Mersin'de 1 milyon 185 bin 988 seçmen 4 bin 201 sandıkta, Şanlıurfa'da 934 bin 894 seçmen 3 bin 702 sandıkta, Trabzon'da 551 bin 990 seçmen 2 bin 226 sandıkta, Van'da ise 577 bin 186 seçmen 2 bin 227 sandıkta oy kullanacağı açıklandı.