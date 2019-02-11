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Aydın’ın ’li başkanı hemcinslerini tehdit etti! “Hamile kalırsanız işten atarım”

Aydın’ın ’li başkanı , hemcinslerini “Hamile kalırsanız işten atarım” diye tehdit etti. Bunun için iki kişiyi görevlendirdi. Gebe timinin tespit ettiği 6 kadın işten gönderildi.

Ana muhalefet

Türkiye seçime kilitlendi. 'li belediyelerde ise tehdit esti. İddiaya göre Aydın'ın CHP'li Belediye Başkan , kadın personeli tehdit etti. "Kimse benden habersiz hamile kalmayacak. Aksi taktirde işine son veririm" dedi. Kadınları takip etmesi için de 2 kişiyi görevlendirdi.



Bunlardan birinin Koordinatörü Vural Tüzen, diğerinin ise Ayva Çocuk Kültür Merkezi Koordinatörü Mefkure Karabıyık olduğu belirlendi.



İki koordinatör, hamile kalan bayanları takip edip Başkan Özlem Çerçioğlu'na bildirdi.

Bu şekilde 6 kadının işine son verildi. İşte o 6 kadın:

Duygu Yanar: Hakaret ve baskılar sonucu henüz 2 aylık hamileyken işten çıkarıldı. Dava açarak işe dönüş kazandı. Ancak buna rağmen çalıştırmadılar.

Fevziye Eroğlu: AYVA Çocuk Kültür Merkezi'nde eğitmendi. Doğum izninden döndü. Kadrolar verilmeden 2 gün önce işten atıldı.

Yasemin Acarkaptan: Sözlü ve fiziki mobinge uğradı. Dayanamadı. İşten çıktı.

Sevcihan Aslaneli: Hamile kaldığı için görevinden alındı. Ancak uzun uğraşlar sonucu işine iade etmek zorunda kaldılar.

Adının geçmesini istemeyen bir bayan: AYVA'da koordinatör yardımcısıydı. Hamile kalınca önce kadrosunu düşürüp sosyal çalışmacı yaptılar. Doğum sonrası hemen işe başlatıldı. Dikişleri patladı. 8 saat ayakta çalıştırıldığı için istifa etmek zorunda kaldı.

Seher Yaşat: Belediyenin pilates hocasıydı. Hamile kaldıktan sonra kendisine mobing yapıldı. Bunlar yetmedi, Aydın Merkez'den Germencik'e sürüldü. Bu yüzden her gün 23 kilometre gidip yine aynı yolu döndü. O da diğer kadınlar gibi hakkında tutulan düzmece tutanaklar ile işten çıkarıldı.



KÖŞE BUCAK KRİZ
CHP Genel Başkanı , dün Ankara'da adayları tanıttı. Yanına , ve Tunç Soyer'i aldı. Toplantıya davet edilmediği belirtilen de salondaydı. Gözler Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'mafya' dediği ancak parti yönetimince Siverek'ten belediye başkan adayı gösterilen Fatih Mehmet Bucak'ı aradı. Ancak Bucak toplantıya katılmadı.

MEVLÜT YÜKSEL

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ihsan ihsan

zalim chp liye bak sana ne lan gebe kalır kalmaz

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cevapla 11.02.2019 09:17
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