CHP'nin

VicdanlarıBenzerDahaKuşadası'ndaki vahşeti deşifre eden görüntülerde belediye çalışanları boynuna ip dolayıp köpeğe işkence yapıyor.Köpekler daha sonra iğne ile zehirlenerek öldürülüyor.CHP'ninSeferihisar'daki barınak, kampanyaya destek için konser veren ünlü sanatçı Tarkan'ın da mesajı okunarak açılmıştı. Köpek kıyımının yaşandığı o barınak, insanlık için utanç vesilesi oldu.