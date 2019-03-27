CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in 2015'te Seferihisar'da açtığı, ünlü hayvan hakları savunucusu Prof. Dr. İsmet Sungurbey'in adını taşıyan barınakta, hayvanların her türlü eziyet yapıldıktan sonra ölüme terk edildiği ortaya çıktı.
Vicdanları sızlatan videoda, köpeklerin çoğunun hasta olduğu, ölen hayvanların üst üste yığıldığı açıkça görülüyor. Şok görüntüleri internetten kahrolarak izlediğini belirten AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Bu toplu kıyım, insanı insanlığından utandırır" diye konuştu.
CANİCE ZEHİRLEDİLER
Benzer bir vahşet de Aydın'da yaşandı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'ndaki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklerin işkence yapıldıktan sonra zehirlenerek katledilmesi, yürekleri burkan görüntülere sahne oldu.
Daha önce gündeme gelen köpek katliamını kabul etmeyen Çerçioğlu'nu, bu dehşet görüntüleri yalanladı. Görüntülere isyan eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, "Yaşanan vahşet, tüyler ürpertici. Sorumlular cezasız kalmamalı" dedi.
Kuşadası'ndaki vahşeti deşifre eden görüntülerde belediye çalışanları boynuna ip dolayıp köpeğe işkence yapıyor.
Köpekler daha sonra iğne ile zehirlenerek öldürülüyor.
TARKAN DESTEK VERMİŞTİ
CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in Seferihisar'daki barınak, kampanyaya destek için konser veren ünlü sanatçı Tarkan'ın da mesajı okunarak açılmıştı. Köpek kıyımının yaşandığı o barınak, insanlık için utanç vesilesi oldu.
YENİ ASIR
Vicdanları sızlatan videoda, köpeklerin çoğunun hasta olduğu, ölen hayvanların üst üste yığıldığı açıkça görülüyor. Şok görüntüleri internetten kahrolarak izlediğini belirten AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Bu toplu kıyım, insanı insanlığından utandırır" diye konuştu.
CANİCE ZEHİRLEDİLER
Benzer bir vahşet de Aydın'da yaşandı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'ndaki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklerin işkence yapıldıktan sonra zehirlenerek katledilmesi, yürekleri burkan görüntülere sahne oldu.
Daha önce gündeme gelen köpek katliamını kabul etmeyen Çerçioğlu'nu, bu dehşet görüntüleri yalanladı. Görüntülere isyan eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, "Yaşanan vahşet, tüyler ürpertici. Sorumlular cezasız kalmamalı" dedi.
Kuşadası'ndaki vahşeti deşifre eden görüntülerde belediye çalışanları boynuna ip dolayıp köpeğe işkence yapıyor.
Köpekler daha sonra iğne ile zehirlenerek öldürülüyor.
TARKAN DESTEK VERMİŞTİ
CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in Seferihisar'daki barınak, kampanyaya destek için konser veren ünlü sanatçı Tarkan'ın da mesajı okunarak açılmıştı. Köpek kıyımının yaşandığı o barınak, insanlık için utanç vesilesi oldu.
YENİ ASIR
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