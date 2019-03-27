Binali Yıldırım kaç yaşında, nereli? 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti'nin belediye başkan adayları belirlendi. İstanbul'da kimin aday olacağı merakla beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı. Peki, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Binali Yıldırım'ın hayat hikayesi...

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye' ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Dünya Denizcilik Üniversitesi (World Maritime University)'de ihtisas eğitimi aldı.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. Camialtı Tersanesi ve Gemi Sanayii Genel Müdürlüğünde mühendislik ve çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. 1999'da Uluslararası "SKAL" kalite ödülünü aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu. Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan Milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yaptı. 61. Hükümette yeniden Ulaştırma Bakanı oldu. 64. Hükümet'te tekrar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na getirilmiştir.

Binali Yıldırım, 2016 yılının Mayıs ayında Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık ve Genel Başkanlıktan istifa etmesinin ardından bu görevleri devraldı.

24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçen yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için gösterdiği üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılıktan dolayı 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası tevdi edildi.

İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım; evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibidir.

İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır.