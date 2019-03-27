Binali Yıldırım öğrencilere problem çözümünde yardım etti

Çocuklar müzik aletleri çalarak Hoş geldin Binali amca diye tempo tuttular. Yıldırım ardından Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesine geçti. Burada ders çalışan öğrencileri fark etti.Yıldırım, 8inci sınıf öğrencisi Deniz ve Nisanın liseye hazırlık için matematik soruları çözdüğünü gördü. Binali Yıldırım, çocukların Özdeşlik sorusunu çözemedik diye yardım istemesi üzerine yanlarına yere oturarak problemin nasıl çözüleceğini anlattı.