27. Dönem CHP milletvekili Engin Altay'ın 26.03.2019 tarihinde Karadeniz TV'de yayımlanan " Siyaset Gündemi" isimli programda yaptığı " ... 31 Mart'ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan'dan ve Bahçeli'den, bay dumur ve bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır..."şeklindeki açıklamaları nedeniyle hakkında 27.03. 2019 tarihinde 2019/ 5502 soruşturma sırasında resen soruşturma başlatılmıştır.