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  • Son Güncelleme: 27.03.2019 11:51

31 Mart'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

31 Mart 'nde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı , İYİ Parti Genel Başkanı ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile İstanbul'da, Genel Başkanı ile MHP Genel Başkanı ise Ankara'da oy kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

Pazar günü gerçekleştirilecek 'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu 'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.



İYİ Parti lideri Akşener İstanbul Üsküdar'da, HDP liderleri Temelli ve Buldan ise İstanbul Bakırköy'de oy kullanacak.
MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda, lideri Kılıçdaroğlu ise Ankara'daki Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'daki Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı ise Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.



'Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda, 'Millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş ise Çankaya'daki Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

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