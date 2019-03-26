CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, skandal 31 Mart açıklamasında bulundu. İyice şaşıran Altay, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hakaret edip, hapse atılacaklarını söyledi.

İŞTE O SKANDAL TOPLANTIDA KONUŞULANLAR

Algı operasyonu yapmak için ABD'den Türkiye'ye gelen bir heyet ile Zillet İttifakı'nın katıldığı toplantıya ilişkin sosyal medyada fenomen bir hesap şok iddialarda bulundu. İşte o iddilar:

"Toplantının birinci maddesi ekonomiydi. Seçimlerde AK Parti ve MHP'nin kaybetmesi için atılacak en önemli adım yeni bir ekonomik operasyondu. Bunu şu adımlarla planladılar. Öncelikle yurt dışı kaynaklı 2 finans kuruluşuna Türkiye'de seçim araştırması yaptırılcak. Bu seçim araştırmasını AK Parti ve MHP'nin İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'yı kaybetmesi üzerine kurulu olacak. Bu araştırma yurt dışı ve yurt içindeki banka-fon yöneticilerine verilecekti

Raporda AK Parti'nin bu 4 büyük şehri kaybetmesi durumunda Türkiye'de büyük bir belirsizlik ortamı oluşacağı bundan dolayı ekonomik göstergelerin çok hızlı şekilde düşeceği vurgulanacaktı. Bu rapor ile beraber birçok fon ve banka hızlı şekilde Türkiye'deki varlıklarını ya satacak yada TL'den dolara çevirerek döviz talebini artıracaktı.

Rapor finans piyasalarına gizli şekilde sunulsa da etkileri açık olacaktı. Finans piyasalarındaki açık etkiden sonra halkta tedirginlik başlayacak Ağustos 2018 saldırılarını da yaşayan halk döviz alımına yönlendirilecek böylelikle dövizdeki iç talep de maksimum seviyeye ulaşacaktı. Toplantıya katılan büyük ailelerin temsilcileri de TL varlıklarını dövize çevireceklerinin garantisini verdiler. 30 Mart'a kadar bu ailelerin faizle daha fazla para kazansalar dahi dövize çevirecekleri yatırım araçlarının toplamının 25 milyar TL olacağı masada konuşulan bir rakamdı.

Bununla beraber bu ailelerin sahip olduğu bankalar müşterilerine dövize yönelmesi yönünde telkinlerde bulunacak, bankaların portföy ve fon yöneticileri döviz alımı noktasında müşterilerini yönlendirecekti. Toplantıya katılan HDP temsilcisi, bir araştırma şirketinin sahibinin kızı da olan ünlü bir isimdi. ABD'li yetkili bu kadından HDP'nin desteğinin ne durumda olduğunu sordu:

"Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Şanlıurfa başta olmak üzere 40'a yakın ilde CHP, İP veya SP adaylarına tam desteğin verileceği garantisini" verdi.

Aileler seçime 2-3 gün kala ellerindeki bankalar eliyle bankacılık sisteminde de kriz oluşturabileceklerini kullandılar. Kredi kartlarının çalışmaması, bankalardan para çekememe gibi insanları korkuya sevkedecek birçok planı masada konuştular. İsrailli yetkili, HDP'yi temsilen toplantıya katılan kadına dönerek önündeki notlarla birebir şunları söyledi: Ankara'da Genel Sekreter Yardımcısı, İstanbul'da Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir'de Başkanvekili olacak isimilerinizi belirlediniz mi?

Toplantıya katılan bir araştırma şirketinin de sahibinin kızı olan HDP'li: Ankara konusunda mutabık kaldığımız bir isim bulunuyor ancak İstanbul ve İzmir için biraz daha zamana ihtiyacımız var dedi. ABD'li, seçimlerin sonrasını konuşalım deyip kendi gündemlerini aktardı.

İŞTE PLANLARI

- 1 Mayıs itibariyle Haziran Hareketi "Erdoğan'a karşı barışçıl sokak eylemlerine" başlayacakmış.

- Eylemlerin öncülüğünü CHP İstanbul İl Başkanı yürütecekmiş.

- İstanbul'da başlayacak sokak hareketlerini tüm Türkiye'ye haziran sonuna kadar yaymak hedefmiş.

- Süreç içerisinde hem ekonomi daha kötüye gidecekmiş hem de toplumsal kaos ortamı artacakmış.

- Mayıs ayında Türkiye'de yeni siyasal oluşumlar ile AK Parti'nin daha da güçsüzleşmesi sağlanacakmış. AK Parti teşkilatlarında kopmalar hedeflenecek.

- PKK ve DHKP-C'li sokak göstericileri gibi davranan kişilerle bazı dernek ve vakıfların içine girmiş FETÖ'cü kriptolar arasında sokak kavgası ile olaylar 2. bir seviyeye yükseltilecekmiş.

- Temmuz itibariyle yer yer yağma ve talanlar yapılacakmış.

- Bazı terör saldırıları Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekmiş.

- Güçsüzleşen bir Erdoğan'ın Suriye'deki PYD/YPG terör örgütüne müdahale etme durumu ortadan kaldırılacakmış.

- ABD de, Erdoğan güçsüzleşince böyle bir operasyona karşı hem ekonomik hem de askeri yaptırımlar uygulayacakmış.

- Ağustos ortasında ortam tam kaotik olunca "Erdoğan'ın artık ülkeyi yönetemediği" gündem edilecek ve "Erken seçim" gündem edilmeye başlanılacak.

- Kazanılan belediyelerde olaylar bahane edilerek AK Partili çalışanlar toplu şekilde işten çıkarılacak 80 bin işten çıkarılacak kişinin ismi şuan hazır, listeler devam ediyor.

- Kasım'a kadar sokak eylemleri ve S-400'ler üzerinden yaptırımlar vb birçok adım atılacak ve Kasım ortasında Erken seçim kararı aldırılıp Ocak 2020'de "Erken seçim" yapılması sağlanacak."