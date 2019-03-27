CHP 'li Özgür Özel , Kandil'e yapılacak operasyona karşı çıkmış, "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" diyerek PKK sözde liderlerine kol kanat germişti.PKK'nın avukatlığına soyunan CHP ve Özgür Özel'e kötü haber Kandil'den geldi. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu.

NOKTA ATIŞIYLA VURULDULAR

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.



CHP YASTA!

Kandil'e yapılan başarılı operasyon, PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe vurdu! Kandil'de terörist yok diyen, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak yapan CHP, Kandil'deki teröristlerin nokta atışıyla vurulması sonrası zor durumda...