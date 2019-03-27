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  • 27.03.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 12:18

Kandil'de terörist yok diyerek 'ya sahip çıkan 'ye şok!

ve gibi Türkiye düşmanı terör örgütlerinin avukatlığına soyunan, HDPKK ile iş birliği yaparak Atatürk'ün partisini Kandil'e peşkeş çeken 'nin Grup Başkan Vekili 'e şok! "Terörist yok" dediği Kandil'de, sözde liderler nokta atışıyla vuruldu! PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP'nin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu...

'li , Kandil'e yapılacak operasyona karşı çıkmış, "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" diyerek sözde liderlerine kol kanat germişti.

PKK'nın avukatlığına soyunan CHP ve Özgür Özel'e kötü haber Kandil'den geldi. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu.

NOKTA ATIŞIYLA VURULDULAR
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı 'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.


CHP YASTA!
Kandil'e yapılan başarılı operasyon, PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe vurdu! Kandil'de terörist yok diyen, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak yapan CHP, Kandil'deki teröristlerin nokta atışıyla vurulması sonrası zor durumda...

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