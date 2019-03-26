İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya 31 Mart yerel seçim anketi! İşte il il anket sonuçlarında son durum...

31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Şimdi vatandaşlar büyük bir merakla seçim anketlerindeki son durumu merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya yerel 31 Mart yerel seçim anketinde son durum ne? Son seçim anketlerini haberimizde sizin için derledik. İşte il il anket sonuçlarında son durum...

26.03.2019 23:26 - Son Güncelleme: 26.03.2019 23:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





