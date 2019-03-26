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YSK: Seçim hazırlıkları tamam
Yüksek Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin il ve ilçe seçim kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Güven, "Yenilenen listelere göre, vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi" dedi.

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