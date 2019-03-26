CHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, insan sağlığını tehlikeye atacak herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulundu. Yıldırım, "Çekmeköy'de halk eczaneleri kuracağız. Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız ve bu ilaçları ihtiyaç sahipleri insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.
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