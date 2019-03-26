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'li : Tarihi geçmiş ilaçları vereceğiz

Tarihi geçmiş ilaçları vereceğiz
CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı , insan sağlığını tehlikeye atacak herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulundu. Yıldırım, "Çekmeköy'de halk eczaneleri kuracağız. Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız ve bu ilaçları ihtiyaç sahipleri insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.

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