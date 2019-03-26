Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı ve Muş mitinginde halka hitap etti. İçerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarına sert mesajlar gönderdi:
Ağrı'nın artık şaha kalkmasının zamanı gelmiştir. Savcı Sayan kardeşimizin, söz konusu Ağrı olduğunda bu ülkede açamayacağı Allah'ın izniyle hiçbir kapı yoktur. Ağrı'yı nasıl kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da ileri taşıyacağız.
Ağrı'ya kaç kere geldin Bay Kemal? Burada ne oluyor, ne bitiyor, haberin var mı? Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda bütün bu yatırımlar Ağrı'da yapıldı, yapılıyor. Daha yapacağımız çok şey var.
Her kim birliğimize saldırıyorsa bilin ki hedefi bizlerin ve evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. Her kim ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. HDP, marşımızın bayrağımızın düşmanıdır. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır. Bu vatanı bölemeyecekler. Onlara gereken dersi 31 Mart'ta vereceğiz.
Birileri Kürt kardeşlerimizin iradesini, Batı'da götürüp CHP'ye, İP'e, SP'ye peşkeş çekiyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyine git.
Bu ülkeyi bölmeyeceksiniz. Nasıl sizi Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Gabar'da gömdüysek bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek.
AĞRI'YA NİKE FABRİKASI
Başkan Erdoğan, "Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Uluslararası bir marka olan Nike, buraya geliyor, fabrikayı kuruyor. Ve 5 bin istihdam sağlayacak" dedi.
Ağrı'nın artık şaha kalkmasının zamanı gelmiştir. Savcı Sayan kardeşimizin, söz konusu Ağrı olduğunda bu ülkede açamayacağı Allah'ın izniyle hiçbir kapı yoktur. Ağrı'yı nasıl kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da ileri taşıyacağız.
Ağrı'ya kaç kere geldin Bay Kemal? Burada ne oluyor, ne bitiyor, haberin var mı? Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda bütün bu yatırımlar Ağrı'da yapıldı, yapılıyor. Daha yapacağımız çok şey var.
Her kim birliğimize saldırıyorsa bilin ki hedefi bizlerin ve evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. Her kim ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. HDP, marşımızın bayrağımızın düşmanıdır. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır. Bu vatanı bölemeyecekler. Onlara gereken dersi 31 Mart'ta vereceğiz.
Birileri Kürt kardeşlerimizin iradesini, Batı'da götürüp CHP'ye, İP'e, SP'ye peşkeş çekiyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyine git.
Bu ülkeyi bölmeyeceksiniz. Nasıl sizi Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Gabar'da gömdüysek bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek.
AĞRI'YA NİKE FABRİKASI
Başkan Erdoğan, "Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Uluslararası bir marka olan Nike, buraya geliyor, fabrikayı kuruyor. Ve 5 bin istihdam sağlayacak" dedi.
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