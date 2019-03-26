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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 17:30

Son Dakika: Havalimanı'nda silah sesleri

Son dakika... Havalimanı'nda, meslektaşı ile tartışan polis cinnet getirdi. Önce meslektaşını silahıyla ateş ederek yaraladı, ardından da intihar girişiminde bulundu. Yaralı 2 polis memuru, hastaneye sevk edildi.

Havalimanı iç hatlar gidiş terminalinde, meslektaşı ile tartışan polis cinnet getirdi. Önce meslektaşını silahıyla ateş ederek yaraladı, ardından da intihar girişiminde bulundu. Yaralı 2 polis memuru, hastaneye sevk edildi.

Olay bugün saat 16.40 sıralarında iç hatlar terminalinde meydana geldi. İlk bilgilere göre, havalimanda görevli iki polis arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada polis memurlarından biri, cinnet getirerek önce meslektaşına ateş etti.



Ardından da intihar girişiminde bulundu. Yaralı 2 polis memuruna, önce havalimanında görevli diğer polisler ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ardından da ambulansla hastanaye sevk edildi.

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