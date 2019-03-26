Gaziantep'te Atatürk heykeli önünde bir araya gelen Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep şubesi üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından, terör örgütü mensuplarını aday gösterdiği iddia edilen muhalefet partilerine tepki gösterdi.
Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter'in okuduğu basın açıklamasında, "Son günlerde gerek Türkiye genelinde gerekse de Gaziantep genelinde dikkatimizi çeken rahatsız olduğumuz olaylar olmaya başladı. Atatürk'ümüzün kurduğu partiden yüzlerce PKK terör örgütü ile bağlantıları olan kişiler bilinçli şekilde belediye meclis üyesi adayı gösterilmektedir. Amaç yerelden merkeze cumhuriyet sistemimizin çalışmaz hale getirilmesidir.
Sayın İçişleri Bakanımızın açıkladığı resmi rakamlara göre, basına yansıdığına göre bu sayı şimdilik çeşitli terör örgütü meclis üyesi adayı olanlar 215 kişi civarında tespit edilmiştir. Yine basından takip ettiğimize göre Gazi şehrimiz Gaziantep'te ise terör örgütleri ile bağlantılı olan bu sayının 20'ye yakın olduğunu görüyoruz. Yıllarca dağlarda mücadele ettiğimiz, bu uğurda 30 binin üzerinde şehit verdiğimiz, 50 binin üzerine yaralı gazi verdiğimiz bu topraklarda, hele hele özellikle 6 bin 317 şehit verdiğimiz Gazi şehir Gaziantep'te de bunların olması bizi derinden üzüyor.
BEKA DAVAMIZA SAHİP ÇIKALIM
Ey Gaziantepliler, ey yüce Türk milleti, kandildeki hainlerin şehirlerdeki temsilcilerine yol açmamak için bunların önlerini yasal yoldan, tabi doğal hakkımız olan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde beka davamıza sahip çıkalım. Ülkemizin hiç bir meclisinde terör örgütleri ile bağlantılı olan kişileri seçmeyelim. Bayrak, Kur-an, silah, namus üzerine ant içen malul gaziler ve şehit aileleri olarak elimizden geleni kanımızın son damlasına kadar beka uğruna sarf edeceğiz. Ülkemizin bekası için pazara kadar değil, mezara kadar mücadelemiz devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.