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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 17:21

Valiliği: Nüfus müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günleri tam gün açık olacak

Valiliği, Pazar günü yapılacak nedeniyle nüfus müdürlüklerinin Cumartesi ve Pazar günleri tam gün açık olacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği duyurdu: İl ve ilçe nüfus müdürlükleri...

Valiliği il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.30-17.00 arası açık olacağını açıkladı.

Valilik açıklaması şöyle:

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin (Kimlik Kartı, Nüfus Kayıt Örneği… vb.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 2019 günleri 08.30-17.00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır.

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