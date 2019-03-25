Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: En değerli hazine bu olsa gerek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından kütüphaneler haftasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da videosunu alıntılıyarak paylaşım yapan Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Bir yazar çocuğu olarak kitabın, evdeki kütüphanenin ne kadar değerli bir miras olduğunun farkına erken yaşta vardım. Bir babanın evladına bırakabileceği en değerli hazine bu olsa gerek."







İşte Bakan Albayrak'ın alıntıladığı o video: