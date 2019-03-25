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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 05:00

Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: En değerli hazine bu olsa gerek

, 'ın kütüphaneler haftasıyla ilgili paylaştığı videoyu paylaşarak, 'Bir yazar çocuğu olarak kitabın, evdeki kütüphanenin ne kadar değerli bir miras olduğunun farkına erken yaşta vardım. Bir babanın evladına bırakabileceği en değerli hazine bu olsa gerek.' dedi.

En değerli hazine bu olsa gerek

resmi Twitter hesabından kütüphaneler haftasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da videosunu alıntılıyarak paylaşım yapan Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Bir yazar çocuğu olarak kitabın, evdeki kütüphanenin ne kadar değerli bir miras olduğunun farkına erken yaşta vardım. Bir babanın evladına bırakabileceği en değerli hazine bu olsa gerek."



İşte Bakan Albayrak'ın alıntıladığı o video:

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