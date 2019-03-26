Detaylar geliyor...
Eski futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den hapis cezası
Son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında “Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- CHP'li adaydan terörist cenazeleriyle ilgili skandal açıklama
- Kılıçdaroğlu'nun görmek istemediği dev eserler
- CHP-PKK aynı masada!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.