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  • 26.03.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 10:16

Eski futbolcu 'e 'den hapis cezası

haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan /PDY soruşturması kapsamında “Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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