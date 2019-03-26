Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın cami olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Büyük Trabzon Buluşması'nda halka seslendi. Erdoğan Ayasofya cami olacak mı sorusuna ilişkin, ""Ayasofya'yı cami ismi ile müsemma haline getiririz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz" şeklinde konuştu.

AYASOFYA CAMİ OLACAK MI, İBADETE AÇILACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya'yı cami ismi ile müsemma haline getiririz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz" şeklinde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın Ayasofya açıklaması...

"Trump Kudüs'ü kalkıyor başkent ilan ediyor. Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabi. Burası Konstantinapol olmayacak. Burasının adı "İslam-bol", bunu böyle bilesiniz. Ve böyle de yürüyecek. Geçenlerde bir televizyonda bana sordular. 'Ayasofya ile ilgili olarak hale ücretli olarak mı girilebilecek?' dediler. Ayasofya girişi ücretsiz hale getirebiliriz ve sadece ücretsiz hale getirmek değil, seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp, cami ismiyle müsamma hale getiririz."