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  • 26.03.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 23:17

AK Parti'den yeni reklam filmi: Yaz koca seyyah

Başkan 'ın, dan paylaştığı AK Parti için hazırlanan reklam filmi büyük ilgi gördü. AK Parti'nin sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştığı reklam filmini retweet eden Başkan Erdoğan, videoyu "#YazKocaSeyyah, sen ben değil biz diyenleri, anlat daha nice asırlara… için ileri, daha ileri." notuyla paylaştı.


ve AK Parti Genel Başkanı , partisinin 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında, "YazKocaSeyyah" etiketiyle hazırlanan reklam filmini hesabından paylaştı.

Doğumunun 408. yılında seyyah 'nin anıldığı ve AK Parti icraatlarına yer verilen reklam filminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı.

AK Parti tarafından "YazKocaSeyyah" etiketiyle, "Sen ben değil biz diyenleri, anlat daha nice asırlara… Türkiye için ileri, daha ileri." mesajıyla paylaşılan tanıtım filminde, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye yapılan yatırımlar anlatıldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştığı reklam filmini retweet eden Başkan Erdoğan, reklam filminde şu ifadeleri kullandı:

"Yaz ey koca seyyah, bir asırlık hayalleri 17 seneye sığdıranları, Abdülmecid'in hayallerini suların altından tünellerle geçirenleri, Fatih'in fethini hala diri tutup bir köprü daha yapanları, Sultan Süleyman misali camiler, vakıflar kuranları, Karadeniz'e, Toroslar'a tüneller açanları. Yaz, Mustafa Kemal'in hayal ettiği gibi demir ağlarla örenleri, göğe kanat gerenleri. Yaz ey koca seyyah, gördüklerini, kurak coğrafyaları barajlarla ihya edenleri, doğayı yaşanabilir kılanları, hastaneleri, enderun misali meslek eğitim kurumlarını, geçmişini bugüne ve geleceğe aktaran kültür yapılarını. Sen, ben değil biz diyenleri anlat daha nice asırlara. Senin adın Çelebi Evliya."

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