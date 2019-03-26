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  • 26.03.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 21:56

gazetesinden algı operasyonu! Başkanı Taş'ın Apo posterli fotoğrafını başka bir fotoğraf ile değiştirdiler

31 Mart lerine sadece sayılı günler kala gazetesi, defalarca ile olan bağı deşifre edilen Başkanı Taş'ı aklama peşine düştü. 'ın 2015 yılına ait bir haberde Apo posteriyle çekilmiş fotoğrafını kullanan Birgün gazetesi seçime günler kala ise bu fotoğrafı değiştirdi.

Birgün gazetesi Alper Taş'ı aklama peşinde!

Başkanı Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim.

CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Taş, geçmişte sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar sebebi ile bir kez daha gündeme gelmişti.

Defalarca ile olan bağı deşifre edilen 'ın ortaya çıkan fotoğrafı günlerce konuşulmuştu. Apo posteri altında açıklama yaparken çekilen fotoğraf e günler kala gazetesi tarafından ise değiştirildi.

Alper Taş'ın 2015 yılına ait bir haberde Apo posteriyle çekilmiş fotoğrafını kullanan Birgün gazetesi seçime günler kala ise algı operasyonu yaparak bu fotoğrafı değiştirdi.

HDP DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
İzmir'de Tunç Soyer için açık destek kararı alan , İstanbul Beyoğlu'nda da aynı kararı almıştı. HDP'liler CHP'nin Beyoğlu adayını büyük bir sevinçle karşılamıştı.

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