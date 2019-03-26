CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim.

CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Taş, geçmişte sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar sebebi ile bir kez daha gündeme gelmişti.

Defalarca PKK ile olan bağı deşifre edilen Alper Taş'ın ortaya çıkan fotoğrafı günlerce konuşulmuştu. Apo posteri altında açıklama yaparken çekilen fotoğraf seçime günler kala Birgün gazetesi tarafından ise değiştirildi.

Alper Taş'ın 2015 yılına ait bir haberde Apo posteriyle çekilmiş fotoğrafını kullanan Birgün gazetesi seçime günler kala ise algı operasyonu yaparak bu fotoğrafı değiştirdi.

HDP DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

İzmir'de Tunç Soyer için açık destek kararı alan HDP, İstanbul Beyoğlu'nda da aynı kararı almıştı. HDP'liler CHP'nin Beyoğlu adayını büyük bir sevinçle karşılamıştı.