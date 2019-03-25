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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 21:00

'den son dakika uyarı geldi! Kuvvetli zirai don bekleniyor

'den son dakika uyarı geldi... Marmara'nın güneydoğusunda hafif, , , , 'in iç kesimleri ile Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güney'nun doğusuyla , , ve çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile , , , Tunceli, Bingöl ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ DON RİSKİ
Gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu Marmara'nın güneydoğusunda hafif, , , , 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik ve benzeri meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

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