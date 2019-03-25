Kariyer fuarının yıldızı Turkuvaz Medya

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Batı Akdeniz bölgesindeki 8 üniversitenin ortaklığıyla düzenlenen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) kapılarını açtı. İki gün sürecek fuarda, binlerce öğrenci ve mezun, hem staj hem de iş için stant açan firmalara ve kamu kurumlarına başvuru yaptı. Kepez ilçesi Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen GÜNKAF'ın açılışına Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Antalya, Isparta ve Burdur'daki üniversitelerin rektörleri katıldı. 250 firma stant açtı.





YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

İlk günde 8 üniversiteden 15 binden fazla öğrenciyi ağırlayan fuarda ilgi insan kaynakları çalışanlarını memnun etti. Vali Karaloğlu, Antalya'da 5 üniversitede 80 bin öğrencinin eğitim aldığını, Isparta ve Burdur ile birlikte toplamda 8 üniversite olduğunu belirterek, bunun büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. Fuarda yer alan Turkuvaz Medya Grubu standı yoğun ilgi görüyor. Turkuvaz İşe Alım ve Yetenek Yönetim Müdürü Arzu Ardıç Çil, bu fuarda çok sayıda genç yeteneğe ulaşmayı amaçladıkları söyledi. Gençlere iş ve kariyer planlaması konusunda yardımcı olduklarını da belirten Çil, Gençlere staj ve iş olanağı sunuyoruz. Yoğun bir ilgi var" dedi.