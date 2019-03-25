İşte Başkan Erdoğan'ın arkasındaki güç

Siyasete girdiği ilk günden bu yana girdiği tüm seçimleri büyük bir zaferle kazanan ve halkın desteğini bir an olsun kaybetmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşın desteği sürüyor. Her gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Başkan Erdoğan'a yazılmış olan binlerce mektup gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bunlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kur'an kursu talebeleri tarafından yazılan mektupta gençler şu satırlara yer verdi;

"Esselamü Aleyküm Tayyip Dedemiz,

Türk milletimizi içinde bulunduğu bu bataklıktan, yaptığın ve yapacağın iyilik ve hayırlar ile çıkardığın ve tüm Muhammed (S.A.V.) ümmetine sahip çıktığın için binlerce kez teşekkür ederiz.

Teheccüd namazlarımızın sonunda dualarımız hep seninle. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin bu dava hiçbir zaman son bulmasın. Amin.

Hani derler ya cennet ehli az olurmuş bizde cennet bahçesinde 9 talebeyiz. İnşallah bu mektubu okursun dokuzumuzda sizin ve hanımınızın kursa gelmesi için dualar ediyoruz. Hepiniz bu devlet bu vatan için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten sizi 4 gözle bekliyoruz.

Bunun hürmetine size 50 hatim 156 Yasin-i Şerif hediye ediyoruz. Seni seviyoruz."