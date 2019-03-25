Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Nasıl sizi Cudi'de Tendürek'te Kandil'de Gabar'da gömdüysek bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri yürekten selamlıyorum Ağrı... Ağrı'nın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Ağrı'nın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizler nice zaman hasret türküleri yaktınız. Ağrı'nın hasreti bizim hasretimizdir. Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz ağrır. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce bu şehri birlikte geleceğe hazırlayalım.

BU ŞEHRİN ARTIK ŞAHA KALKMASININ VAKTİ GELMİŞTİR

Bu şehir terör gölgesi altında yıllarca nice şeyler kaybetti. Ağrı Dağı'ndan İshak Paşa Sarayı'na kadar nice zenginliğe sahip bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Sayın Sayan kardeşimizin söz konusu Ağrı olduğunda bu ülkede açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Cumhurbaşkanı olarak tüm Ağrı'daki belediye başkanlarıyla el ele vermek suretiyle Ağrı'yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da ileriye taşıyacağız.

SEN AĞRI'YA KAÇ KEZ GELDİN BAY KEMAL​

Belediye başkanını seçeceksin sonra da çalışmayıp çekip Ankara'ya gidecek böyle belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna da saygısızlıktır. Buradan başkan seçilen zat şimdi de Muş'a gitti.

Bay Kemal ne diyor 17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız. Bak ben sadece Ağrı'yı söyledim Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Zaten sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal… Ağrı'ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ülkemize kazandırdık. Gençlik merkezleri spor tesisleri yaptık. Ağrı'ya yaptığımız Millet Bahçesi şu anda açılışa hazır hale geldi.

BUNDAN NE CHP ANLAR NE HDP ANLAR

Sağlıkta toplam yatak kapasitesi bin 45 olan 12 hastaneyle birlikte 52 sağlık tesisini kazandırdık Bay Kemal anlamaz SSK'yı iflas ettirdi. 4243 konut projesini TOKİ olarak hayata geçirdik. Atık su artıma tesislerini Ağrı'ya kazandıracağız. İmar barışıyla 18 bin Ağrılı kardeşimizin mülkiyet sıkıntısını çözdük. Yol su medeniyettir, bundan ne CHP anlar ne HDP anlar bunlar sadece çukur açar.

Ağrı Havalimanı'na yıllık 2 buçuk milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Havalimanımızın yolcu trafiği 326 bini geçti. Ağrı'nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı'nı az önce izlediniz değil mi onu da hizmete aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Ağrı'nın üzerini raptiye ile işaretledi.

ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ÜSSÜ YAPACAĞIZ

Ağrı'ya daha büyük hizmetler getireceğiz, Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Tekstilde Ağrı'yı bölgenin en önemli üretim merkezi haline getireceğiz. Tekstilcilerimizi Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi buraya uluslararası bir marka Nike gelerek buraya fabrikasını kuracak 5 bin istihdam sağlanacak.

HDP, İSTİKLAL MARŞIMIZIN BAYRAĞIMIZIN DÜŞMANIDIR

Her kim birliğimize saldırıyorsa bilin ki hedefi bizlerin ve evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. Her kim ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Adalar'da Bay Kemal de orada, HDP'li biri İstiklal Marşı söylemiyor. Çünkü HDP marşımızın bayrağımızın düşmanıdır. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır. Bu vatanı bölemeyecekler. Onlara gereken dersi 31 Mart'ta vereceğiz.



Bugün ister Irak'ta ister Suriye'de olsun bölgemizde Kürt, Arap kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk ülke Türkiye'dir. Bu devlet hepimizin ortak devletidir. Biz zulümden kaçan milyonlarca insana kökenini sormadık. Devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız.

BU DEVLET HEPİMİZİN ORTAK DEVLETİDİR

Bugün ister Irak'ta ister Suriye'de olsun bölgemizde Kürt, Arap kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk ülke Türkiye'dir. Bu devlet hepimizin ortak devletidir. Biz zulümden kaçan milyonlarca insana kökenini sormadık. Devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Birileri Kürt kardeşlerimizin iradesini Batı'da götürüp CHP'ye, İP'e SP'ye peşkeş çekiyor, aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var defol oraya git.

ÜLKEMİZİ BÖLMEYE ÇALIŞANLAR BUNUN BEDELİNİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Bu ülkeyi 780 bin km kareyi bölmeyeceksiniz. Bu ülke buna prim vermez. Nasıl sizi Cudi'de Tendürek'te Kandil'de Gabar'da gömdüysek bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek.

Sandığa gideceğiz özellikle Ağrı'yı takip edeceğim. Dün İstanbul'da 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'daydı. Diyorum ki bu ruhu ayakta tutalım diri tutalım. Savcı Sayan kardeşimi size emanet ediyorum. Halkımız terörist destekçisi zorbalara Osmanlı tokadını sandıkta vuracaktır.