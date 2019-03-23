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  • 24.03.2019 07:05
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 07:05

ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

Başkan ve MHP Genel Başkanı 'nin katılacağı Yenikapı'daki "Cumhur İttifakı Büyük Mitingi" nedeniyle ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanı 'ın katılacağı Yenikapı'daki "Cumhur İttifakı Büyük Mitingi" nedeniyle ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.


Avrasya Tüneli, yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.




Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı'da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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