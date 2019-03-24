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  • Son Güncelleme: 24.03.2019 10:16

’ta ’nın bahar hazırlıklarına darbe

Komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere yaptıkları operasyonlarla bahar aylarında da aman vermedi. Örgütün bahar hazırlıklarına darbe vuruldu.

PKK'ya bir darbe daha!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 'ın Gabar Dağı bölgesinde başlatılan operasyonda bahar hazırlığı yapan terör örgütü 'ya ağır darbe vuruldu. Komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere, bahar aylarında da aman vermiyor.


En ufak istihbaratı değerlendiren ve tespit edilen bölgelere soğuk hava şartları ve zorlu arazi koşullarında dahi süratle müdahale eden Mehmetçik, teröristlere barınma alanı bırakmayarak dağları adeta dar ediyor.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yuvalanmaya çalışan teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, yaklaşık bin 700 ağır silah mühimmatı, iki obüs mühimmatı, iki TNT kalıbı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir tuzaklanmış , 19 tüp, yaklaşık 500 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, muhtelif gıda, inşaat, tıbbi malzeme ve giysi ele geçirildi.



Operasyonla, bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulduğu kaydedildi.

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