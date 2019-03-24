İstanbul'da taksici O.K, aracına binen Senegalli yolcu Ousmane Alyly'den "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istedi. Yolcunun şikayeti üzerine gözaltına alınan taksici, dün tutuklandı. Sürücü belgesi süresiz askıya alınan O.K.'nin aracı da bağlanmıştı.
- Güncel
- 24.03.2019
- Gazete
Senegalli turiste hakaret eden taksici tutuklandı
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem
- HDP’ye Diyarbakır 'da soğuk duş
- Meral Akşener'in 15 Temmuz gafına büyük tepki!
- İfşa ediyoruz! İşte Zillet İttifakı'nın terörle bağlantılı adayları!
- "Oyunu bozduk" dedi kirli oyunu itiraf etti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.