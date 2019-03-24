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Senegalli turiste hakaret eden taksici tutuklandı

O taksici tutuklandı
İstanbul'da taksici O.K, aracına binen Senegalli yolcu Ousmane Alyly'den "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istedi. Yolcunun şikayeti üzerine gözaltına alınan taksici, dün tutuklandı. Sürücü belgesi süresiz askıya alınan O.K.'nin aracı da bağlanmıştı.

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