HDP'nin organize ettiği nevruz kutlamasında ortaya çıkan skandal görüntüler şaşırtmadı. Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP, Bakırköy'deki kutlamalarda ortaklarını selamladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'demokrasi güçleri'ne selam gönderdikten sonra terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

ÖCALAN POSTERLERİ AÇILDI

Öte yandan kutlamalar sırasında terörist başı Öcalan'ın posterleri açıldı.

KOCAELİ MİTİNGİNDE 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

HDP tarafında Kocaeli'de düzenlenen mitingde PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HDP tarafından düzenlenen mitinge katılan vatandaşlar, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından miting sırasında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Miting sonrasında da Öcalan lehine slogan attıkları belirlenen 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polis araçları ile hastanede yapılan sağlık kontrolleri sonrasında gözaltına alınan 8 kişi, polis merkezine götürüldü.