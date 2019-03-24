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  • Son Güncelleme: 24.03.2019 18:41

dışında keşfedilen gezegen sayısı 4 bine yaklaştı

Son 25 yılda dünyadaki ve daki teleskopların çalışmaları sayesinde dışında keşfedilen gezegenlerin sayısında büyük artış yaşandı. Bu aynı zamanda Samanyolu Galaksisi'ndeki hemen her yıldızın, çevresinde Dünya benzeri en az bir gezegen barındırdığının da bir göstergesi.

Heyecanlandıran rakam! 4 bine ulaştı

Astronomların bundan 30 yıl önce bu bilgiden emin olmaları mümkün değildi. Paris Gözlemevi tarafından tutulan " dışındaki gezegenler ansiklopedisine" göre bu gezegenlerin sayısı 4 bini aştı.

Gözlemevinden Dr Françoise Roques BBC'ye yaptığı açıklamada "İyi haber şu; artık yıldızlı gökyüzünden gezegenli gökyüzüne geçmiş bulunuyoruz. Yıldızdan daha çok gezegen var. Ayrıca gezegen sistemleri yapısal olarak çok çeşitlilik gösteriyor. Sıfır, bir, iki yıldızın hatta başka gezegenlerin yörüngesinde olan gezegenler var" dedi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi'nin () kayıtlarına göre ise 4 bine yaklaşmaya 74 gezegen kaldı.

Ama sırada NASA'nın Tess uzay teleskobu tarafından saptanmış olan 443 gezeden adayı daha var.

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