Cumhur İttifakı ortak mitingi İzmir ve Ankara'dan sonra İstanbul'da da gerçekleştirildi. Mitinge vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Saat 11.00'de miting alana alınmaya başlayan vatandaşların sayısı öğle saatlerinde daha da arttı. Şimdi vatandaşlar internette Cumhur İttifakı AK Parti-MHP Büyük İstanbul Mitingine kaç kişi katıldı sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

CUMHUR İTTİFAKI AK PARTİ-MHP BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortak mitingine 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını açıkladı. Yerel seçimler öncesi İstanbullulara birçok müjdeyi sıralayan Erdoğan, dövizde manipülatif hareketlerle Türkiye ekonomisini hedef alan dış güçlere de sert mesajlar gönderdi.

"BUNUN FATURASINI AĞIR KESECEĞİZ"



Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Bakın bugün Yenikapı'dan onlara sesleniyorum. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provakatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenleri sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz.

"BUNLARIN OYUNLARINA GELMEYECEĞİZ!"



Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Biz paramıza sahip çıkacağız. Bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Faturayı bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. İşte faturayı ödeyecekler. Lami cimi yok. Bu milleti sindiremeyecekler, öğrenecekler bunu. Bu milletin pusulasını bunlar saptıramayacak. Bizim burada istikametimiz doğrudur. Bugüne kadar nasıl başaramadıysalar, bundan sonra da başaramayacaklar. Asla oyunlara gelmeyeceğiz. Kırgınlık, dargınlık şu bu yok. MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, kırgınlık dargınlık yok. Yapmamız gereken ney? Şimdi birlik zamanı. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ve sandıkları da 31 Mart'ta inşallah demokratik bir şekilde patlatacağız.