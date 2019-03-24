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  • 24.03.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 10:21

'da 'ya operasyon! 7 kişiden 3'ü tutuklandı

polisi tarafından bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana'da PKK'ya operasyon!
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart günü şafak vakti bölücü terör örgütü 'nın gençlik yapılanmasına yönelik özel hareket polisinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak 8 adrese yapılan baskında 7 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütünün adına eylem ve faaliyette bulunduğu ileri sürülen zanlıların evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan U., Sadık Y. ve M.Ç. tutuklanırken diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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