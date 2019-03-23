Başkan Erdoğan, Ebru Çam ile Ankara mitinginde buluştu

Başkan Erdoğan kendisini sevenlerin sevgisini her fırsatta karşılıksız bırakmıyor. Başkan Erdoğan Twitter'dan kendisine mesaj gönderen engelli milli sporcu Ebru Çam ile Ankara mitinginde bir araya geldi. Başkan Erdoğan daha önce kendisine Tweet atan Ebru Çam'a, "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...' yazdı.Gülümseyen yüz emojisi de kullanan Başkan Erdoğan, Çam'ı Ankara mitingine davet etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan, kendisine Twitter'dan mesaj gönderen milli sporcu @Ebrucam06 ile Ankara mitinginde buluştu. Gönülden gelen tevazu, samimiyet ve gayret karşılıksız kalmıyor.

Başkan Erdoğan, engelli basketbolcuya Twitter'dan seslenmişti

Başkan Erdoğan, bir kullanıcının Twitter paylaşımına cevap verdi. Engelli basketbol oyuncusu Ebru Çam, Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından AK Parti'nin Kocaeli mitingine ilişkin, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" yazarak yayımladığı videoyu paylaştı. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyen Çam, "Off başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle... Üzüldüm valla orada olmadığıma gözlerim doldu" yazdı. Buna cevap veren Başkan Erdoğan, "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...' yazdı.Gülümseyen yüz emojisi de kullanan Erdoğan, Çam'ı Ankara mitingine davet etmişti.