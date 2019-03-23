23 Mart Meteoroloji son dakika hava durumu raporu uyarısı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın geceden 26 Mart Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetlerin başladığı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta "orta" kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise "kuvvetli" zirai don riski bulunduğu belirtildi. Açıklamada, çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik ve benzeri meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiği ifade edildi. Bölgelerindeki don riski durumu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurabileceği de kaydedildi. Meteoroloji'nin açıkladığı son veriler ile İstanbul hava durumu ve il il sıcaklıkların son durumları şu şekilde...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 23 MART

Meteoroloji'nin açıkladığı son veriler ile İstanbul hava durumu ve il il sıcaklıkların son durumları şu şekilde...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Çankırı ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR ZİRAİ DON UYARISI: Gece saatlerinden itibaren, tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece saatlerinde hafif şiddette zirai don bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'nde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇORUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak, Iğdır ve Malatya çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

MUŞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'nin batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve yağmurlu Rüzgâr: Batı Karadeniz' de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu ve gece saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam geneli kuzeydoğu, batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde batısı batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in batısında 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle batısı, akşam güneyi kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle kuzeyi ile akşam saatlerinde geneli kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam kuzeyi ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz' de kuzey ve kuzeydoğu, akşam kuzeybatı, gece doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam güneybatı, gece doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğlen kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde geneli kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece 4,0 ila 5,0m Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.