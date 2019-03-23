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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 08:09

'den 'mavi vatan' açıklaması

, 'nin Ege ve ’deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi.

MSB'den 'mavi vatan' açıklaması

() 'nin, Ege ve 'deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dünkü konuşmasındaki mavi vatana ilişkin ifadeleri hatırlatıldı.

Akar'ın "462 bin kilometrekarelik mavi vatanda güvenlik ve huzuru sağlamadaki sorumluluğu ifade ettiği" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar'ın mavi vatanımızla ilgili bu açıklamalarının, bazı basın-yayın organlarınca aslına uygun şekilde kullanılmadığı görülmüştür. Türkiye; Ege ve Doğu 'deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu her zaman ifade etmekle birlikte, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunmasında da azimli ve kararlıdır."

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