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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 17:05

'ta jandarmadan şok uygulama! Hepsi ele geçirildi

'ta jandarma ekiplerince düzenlenen  şok uygulamasında , ve kaçak sigara ele geçirdi.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı koordinesinde Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 22 ekipten oluşan 217 personel ile 24 uygulama noktasında şok operasyon yapıldı.

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Mehdi Mehdi

Maşallah.yakalamaya devam İnşallah.

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cevapla 23.03.2019 10:10
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